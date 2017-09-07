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07.09.2017 16:33

Сегодня в Мурманск с однодневным визитом прибыл генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге

Светлана Деменева.

Перед встречей с первым заместителем губернатора Алексеем Тюкавиным, дипломат сообщил журналистам о цели поездки - поддерживать политические, экономические и культурные связи. Индийский бизнес интересуют совместные проекты в самых разных сферах. Есть конкретные предложения. Например, по развитию фармацевтического рынка.
Генеральный консул Индии в г. Санкт-Петербурге Арункумар Шарма: "В данный момент есть очень много фармацевтических проектов, которые охватывают Ленинградскую область и город Санкт-Петербург - мы в этом отношении активно работаем, и я буду очень рад отреагировать на запрос со стороны Мурманской области. Я буду рад пригласить индийских бизнесменов проработать это направление в вашем регионе".
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