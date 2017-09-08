В Мурманске работают два мобильных пункта, медики проводят прививочную кампанию

Любовь Дубова.

Мурманские медики выехали на улицы города, чтобы провести вакцинацию населения. Работают два мобильных пункта - на площади Пять Углов, и на Ленина-34. Ежедневно, в том числе, и в субботу. До 16 сентября. Дежурят врачи первой поликлиники. Прием - как в обычном медучреждении. Оформление документов, осмотр пациента и сама вакцинация. Процедура бесплатная.

Заведующая Центром здоровья поликлиники № 1 г. Мурманска Ирина Томарева: "Вакцина эта ежегодная. Она входит в календарь прививок и желательно людям, которые имеют хронические заболевания. Часто болеющим простудными заболеваниями, студенты, соцработники, медработники желательно им, конечно, ежегодно прививаться. Потому что, на самом деле, вакцина эффективна, свою эффективность она доказала".