Участники экспедиции "Открытый океан: Архипелаги Арктики - 2017" нашли остатки шхуны "Эйра"

Илья Комлев.

Остатки шхуны "Эйра", которая пролежала на морском дне у Земли Франца-Иосифа 136 лет, нашли участники экспедиции "Открытый океан: Архипелаги Арктики - 2017". Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции. Шхуна входила в состав британской экспедиции Бенджамина Ли Смита. В 1881 году яхту затерли льды. Она затонула на мелководье, что не позволяло работать там большим судам. Именно поэтому к берегам полярного архипелага исследователи пошли на небольшой яхте.

Заместитель руководителя экспедиции Александр Чичаев: "Его видно приборно. Ну и мы попытались с помощью нашего давнишнего изобретения опустить камеру на веревочке и посмотреть, хоть что-то увидеть. Нельзя сказать, что это художественные съемки. Но подтверждение того, что это артефакт, мы получили".









