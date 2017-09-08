Торжественное открытие Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске уже сегодня!

Елена Сивонен.

Сегодня вечером - торжественное открытие Культурно-выставочного центра Русского музея. Филиал - третий в России. Теперь будет знакомить жителей и гостей Мурманска с историей национальной художественной культуры и искусства. Первая экспозиция - "Красный". 77 произведений - от XVII века до современности. Работы Венецианова, Коровина, Куинджи, Петрова-Водкина, Кустодиева. Выставка до 26 ноября. И сегодня же вечером в областной филармонии - концерт народной артистки РСФСР - Светланы Крючковой - с программой "Между любовью и любовью..." - к 125-летию поэтессы Марины Цветаевой.







