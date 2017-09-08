За прошедшую неделю в Кандалакше произошло 12 ДТП

Елена Сивонен.

Дорожная сводка автоиспекторов Кандалакши. За неделю - 12 ДТП. В антилидерах - наезд на припаркованные машины. Четыре случая. Во всех - виновники скрылись с места происшествия. Сейчас в розыске. Также полицейские зафиксировали больше 300-от эпизодов пренебрежительного отношения к соблюдению правил дорожного движения. Много нарушителей среди пешеходов - 677 человек. Нередко такая беспечность приводит к серьезным последствиям.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России "Кандалакшский" Светлана Логоненко: "В Кандалакше произошло дорожно - транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, ДТП произошло по вине несовершеннолетней. Девочка перебегала проезжую часть на придомовой территории, не убедившись в отсутствии транспортных средств, в результате чего водитель, не успел заметить ребенка, который перебегал дорогу перед автомобилем и допустил на него наезд, девочка обслужена амбулаторно в ЦРБ с телесными повреждениями".







