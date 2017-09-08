Новая водная магистраль. Во флотской столице прокладывают трубопровод

Елена Сивонен.

Протяженность - больше двух километров. Работает предприятие "Североморскводоканал" второй год. Необходимость возникла в связи с тем, что действующие сегодня водоводы выработали свой ресурс. Акцент стоит сделать на материале труб. Вместо стали - высокопрочный чугун. Сопротивление движению воды меньше - это экономия электроэнергии. Не поддается коррозии - значит, вода будет чище. Срок службы - производитель оценивает в 150 лет.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Североморскводоканал" достаточно давно, первым, зачастую, реализует различные высокотехнологичные проекты, самые инновационные, передовые идеи. Реализует достаточно быстро, менее двух лет, и очень скоро мы увидим, что этот проект завершен".





