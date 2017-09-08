Мурманские полицейские по горячим следам раскрыли кражу огнестрельного оружия

Елена Сивонен.

Заявление о хищении поступило от жителя областного центра. Его подозрения пали на молодых людей, с которыми накануне дома распивал спиртные напитки. Хозяин заснул, а наутро обнаружил, что вместе с гостями пропало и оружие. Хранил его, вопреки правилам, - не в специально оборудованном сейфе. Полицейские осмотрели квартиру, сняли отпечатки пальцев. Подозреваемых задержали. Один из них признал свою вину.

Заместитель начальника отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску Альберт Попов: "Следствием возбуждено уголовное дело по статье 226 УК РФ. В отношении владельца гражданского огнестрельного оружия составлен административный протокол, предусмотренный частью 4 статьи 20.8 в Кодексе РФ об административных правонарушениях за нарушение при хранении гражданского огнестрельного оружия".





