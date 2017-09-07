В Мурманске пройдет семинар «Особенности управления МКД: новые нормы актуальные вопросы»

22 сентября 2017 года с 09:30 до 16:30 в г. Мурманске по адресу пр. Ленина-д.82, состоится специализированный семинар «Особенности управления МКД: новые нормы актуальные вопросы» с участием лучшего российского эксперта Кокина Игоря Александровича.

В ходе семинара будет проведен обзор последних поправок жилищного законодательства и разъяснены самые актуальные вопросы сферы ЖКХ с учетом сложившейся правоприменительной практики.

Каждый участник семинара получит возможность задать дополнительные вопросы (даже не включенные в программу семинара) и получить развернутые ответы и рекомендации эксперта.

Участие в семинаре возможно только по предварительной регистрации. Информация об условиях участия, стоимости, скидках и регистрация на семинар доступна на сайте www.acato.ru, по e-mail: gkh@acato.ru или по телефону 8-800-700-60-58 (звонки по РФ бесплатные). Контактное лицо: Скосарева Наталья Николаевна.



/Государственная жилищная инспекция Мурманской области/





