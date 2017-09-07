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07.09.2017 17:20

МГТУ активно участвует в работе Национального арктического научно-образовательного консорциума

Учредители Национального арктического научно-образовательного консорциума (НАНОК) встретились 5 сентября 2017 года в Северном (Арктическом) федеральном университете, чтобы подготовить базу для придания объединению юридического статуса и подписать учредительный договор.
НАНОК занимается развитием сотрудничества в изучении Арктики и подготовке кадров для обеспечения устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации. Консорциум был создан в 2016 году по инициативе Северного (Арктического) федерального университета, сейчас в него входят 33 организации: российские высшие учебные заведения (в том числе МГТУ), научные центры, институты, национальные парки, работодатели и предприятия, чья деятельность связана с зоной высоких широт.
С момента государственной регистрации НАНОК приобретет права юридического лица. Зарегистрированная некоммерческая организация будет базироваться в Архангельске, в Северном (Арктическом) федеральном университете. «Очень важно, что мы придаем юридический статус нашему объединению, потому что это позволит решать задачи консорциума в правовом поле. Также это поможет привлечь финансовую поддержку, в том числе со стороны государства», – прокомментировал повестку собрания проректор по учебной работе Мурманского государственного технического университета Борис Петров.
Участники встречи также определили первого заместителя председателя НАНОК – им станет ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Сергей Барышников. Кроме того, в число заместителей войдут ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков, проректор по учебной работе Томского государственного университета Виктор Демин и заместитель председателя Кольского научного центра РАН Владимир Маслобоев.

/Пресс-служба МГТУ/
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