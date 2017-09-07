Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
07.09.2017 16:20

Областной Дворец культуры объявляет о старте областной молодежной акции «Живи ярко!»

9 сентября в 14.00 в Оленегорске в сквере «Надежда» в рамках празднования Дня города будет дан старт областной молодежной акции «Живи ярко!» В этот раз мероприятие пройдет под девизом «Молодежь – энергия будущего!»
Гостей праздника ждет развлекательная программа с различными конкурсами, играми и розыгрышами. Все желающие смогут увидеть выступления лучших творческих коллективов и показательные выступления спортсменов Мурманской области, проявить эрудицию в интеллектуальной игре «Знай свой край», принять участие в танцевальном мастер-классе и флеш-мобе «Круче всех».
Молодёжная акция «Живи ярко!», организатором которой выступает Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, в Мурманской области проводится уже третий год. С 2015 года творческий десант побывал в поселках Корзуново, Зверосовхоз, Междуречье, Тулома, Териберка, Кильдинстрой, Титан, Верхнетуломский, Ура-Губа и Зареченск.
Специалисты Дворца культуры выезжают в отдаленные города и посёлки области с целью организации содержательного досуга подростков и молодёжи, вовлечение в творческую среду и создание условий для их самовыражения.
Мероприятие направлено на профилактику вредных привычек среди подростков и молодежи, пропаганду активного образа жизни и участие в жизни общества.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.34
Евро = 68.42
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.