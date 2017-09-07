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07.09.2017 16:30

Сотрудники полиции предупреждают граждан о возможных случаях мошенничеств в отношении пенсионеров

В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску обратилась 64-летняя пенсионерка. Женщина рассказала полицейским, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей пенсионного фонда. Лже-работник фонда пояснила, что северянке положена компенсации за стаж работы. Под предлогом перевода денежных средств на карту потерпевшей злоумышленница узнала персональные данные карты мурманчанки и пришедший на телефон код. После чего со счета было похищено более 5 тысяч рублей.

Аналогичным образом мошенники похитили 4 тысячи рублей у 57-летней жительницы города Апатиты.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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