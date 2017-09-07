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07.09.2017 16:15

Мурманская таможня: лето в режиме обратной связи

29 обращений граждан и 5 запросов государственных органов поступило в течение трех летних месяцев в Мурманскую таможню. Большинство обращений и запросов поступило в таможенное ведомство по электронной почте и доставлено лично, в том числе через специальные ящики для обращений граждан. На личном приёме руководством Мурманской таможни приняты трое граждан России.
Половина поступивших летом обращений связана с запросами разъяснения порядка ввоза/вывоза товаров физическими лицами для личного пользования и взимания таможенных пошлин на товары, вывоза личного имущества в страны ближнего зарубежья. Вторая половина - это заявления о предоставлении копий документов, о регистрационных действиях, о предоставлении разрешения на отчуждение транспортного средства, а также о выдаче финансовых и кадровых справок.
В летний период также зарегистрированы 2 жалобы, в которых граждане выражали сомнения в правомерности действий и решений должностных лиц пограничных таможенных постов в ходе проведения таможенного контроля ввозимых на территорию России товаров. На такую же тему поступили два звонка на телефон доверия Мурманской таможни. Однако проведенные проверочные мероприятия показали, что во всех случаях действия и принятые решения таможенных инспекторов были правомерны.
Среди поступивших минувшим летом зарегистрировано и обращение по вопросу в сфере противодействия коррупции. В обращении указывались факты из прошлых лет профессиональной и частной жизни должностного лица таможенного органа, которые могли бы, с точки зрения заявителя, стать препятствием к замещению должности государственной гражданской службы. Однако проведенная проверка не подтвердила изложенные заявителем предположения.


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