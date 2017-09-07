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07.09.2017 13:55

В мурманской муниципальной стоматологии прошел День открытых дверей

Татьяна Нестерова.

День открытых дверей в мурманской муниципальной стоматологии. Сегодня здесь можно получить подробную информацию об услугах и социальных проектах, которые действуют в клинике. Так по программе "Городская карта поддержки" - пенсионеры могут получить скидку и на услуги лечебного учреждения: ортопедические, терапевтические и хирургические. Ежегодно стоматология обслуживает до 20 тысяч человек. Здесь работают 54 медика - профессионалы своего дела.
Директор стоматологической клиники города Мурманска Татьяна Елпанова: "Если не мы, то кто будет нести добро в массы. Я считаю, что это надо. Мы не можем сказать, что мы убыточны становимся из-за этого доброго дела. По чуть-чуть. Им ощутимо, а нам незаметно. Почему нет. Поэтому решили вступить и не так, чтобы росчерком пера. С коллективом советовалась, с бухгалтерией все подсчитали".
С реализацией программы "Городская карта поддержки" клиентов "золотого возраста" здесь значительно прибавилось. Но принципы работы остались прежними - внимание и высокое качество услуг.




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