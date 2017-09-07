В Апатитах продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий

В рамках реализации муниципальной программы города Апатиты «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» на 2017 год продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий.

- ул. Дзержинского, д. 31: выполнены работы по установке бортового камня, по планированию основания проезда щебнем. Ведутся работы по установке опор освещения

- ул. Строителей, д. 103: выполнен монтаж 56 метров кабеля СИП, 3-х двухрожковых кронштейнов, 6 светодиодных светильников. Ведутся работы по подготовке основания для установки бортовых камней

Начаты работы по демонтажу бортовых камней на дворовых территориях пр.Сидоренко, д.14 и ул.Бредова, д.34





/Министерство строительства и территориального развития Мурманской области/