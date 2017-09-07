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07.09.2017 16:00

В Апатитах продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий

В рамках реализации муниципальной программы города Апатиты «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» на 2017 год продолжаются работы по  благоустройству дворовых территорий.
- ул. Дзержинского, д. 31: выполнены работы по установке бортового камня, по планированию основания проезда щебнем. Ведутся работы по установке опор освещения
- ул. Строителей, д. 103: выполнен монтаж 56 метров кабеля СИП, 3-х двухрожковых кронштейнов,  6 светодиодных светильников. Ведутся работы по подготовке основания для установки бортовых камней
Начаты работы по демонтажу бортовых камней на дворовых территориях пр.Сидоренко, д.14 и ул.Бредова, д.34
 

/Министерство строительства и территориального развития Мурманской области/
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