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07.09.2017 15:30

Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области подведены итоги акции «Лесной патруль»



В соответствии с распоряжением Губернатора Мурманской области от 26.12.2016 года № 318-РП Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в период с мая по август 2017 года проводилась молодежная акция «Лесной патруль», приуроченная к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.
Всего в рамках молодёжной акции подведомственными учреждениями – лесничествами было организовано и проведено 18 мероприятий по выявлению и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов (свалок) на землях лесного фонда на территории Мурманской области.
Особо необходимо отметить участие в молодёжной акции 18 воспитанников детского оздоровительного лагеря «Радуга» при «РСОШ им. В.С.Воронина» и 11 воспитанников летнего оздоровительного лагеря «Цветик - семицветик» при МБОУДО «Центр детского творчества».
При проведении молодёжной акции наиболее отличились ГОКУ «Ловозерское лесничество» и ГОКУ «Зашейковское лесничество», которыми организовано и проведено 4 экологических субботника в отдаленных районах с. Краснощелье, пос. Ревда, пос. Енский, в также в районе памятника природы регионального «Комсозеро».
Всего с территории земель лесного фонда было вывезено 28 м3 разнородных отходов и мусора, очищен лес на территории более 5 гектар.

/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/
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