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07.09.2017 15:15

По материалам прокурорской проверки в отношении жительницы Мончегорска возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

В ходе проведённой прокуратурой г.Мончегорска проверки исполнения федерального законодательства Российской Федерации в сфере занятости населения установлен факт хищения гражданкой П. денежных средств при получении пособия по безработице.

Проверка показала, что в период получения пособия по безработице П. на основании гражданско-правовых договоров возмездного оказания услуг оказывала услуги ООО «Лидер» по доставке почтовой корреспонденции.

При постановке на учет в качестве безработной женщине разъяснен порядок признания безработной и последствия сокрытия фактов занятости. Однако о факте выполнения работ в ООО «Лидер» жительница города в МГОБУ «ЦЗН г. Мончегорска» не сообщила.

В связи с тем, что гражданка П. на момент обращения в службу занятости оказывала услуги ООО «Лидер» по договору возмездного оказания услуг, она не могла быть признана безработной и не имела права на получение пособия по безработице.

В результате противоправных действий П. на протяжении нескольких месяцев ей незаконно выплачивалось пособие по безработице.

Для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц материалы проверки были направлены прокурором в ОМВД России по г.Мончегорску.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат).

Расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры.

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