С главой Мончегорска Дмитрием Староверовым губернатор Марина Ковтун обсудила подготовку к 80-летию города и его благоустройство

Светлана Деменева.

Празднование грядущего юбилея Мончегорска и благоустройство города стали основными темами рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с главой муниципалитета Дмитрием Староверовым. Он сообщил, что подготовка к юбилею велась в течение года, и проекты, которые будут реализованы к 80-летию, отражают пожелания горожан. Предложения собирали с соцсетях, проводили встречи с населением, опросы проводили активисты.

Глава муниципального образования г. Мончегорск с подведомственной территорией Дмитрий Староверов: "Из ключевых работ, которые активно проводились к юбилею — это, конечно, ремонт автомобильных дорог общего пользования, здесь вместе получилось отработать — по 30% все вложились - мы участвовали в конкурсе и на "Кольское ГМК" - так же внебюджетные средства выделило".

В рамках программы "Комфортная городская среда" будет выполнен ремонт и обустройство одной из самых востребованных в городе пешеходных зон по проспекту Ленина от площади Революции до улицы Комсомольская. Большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Например, в октябре планируется закончить обустройство беговых дорожек на городском стадионе. Ещё одна масштабная работа - капитальный ремонт детского сада в поселке 27 км, переданного Минобороны в собственность муниципалитета.





