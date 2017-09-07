Официальное открытие VIII всероссийской выставки-форума "Вместе – ради детей! Вместе с семьей!" состоялось в Мурманске

Андрей Зайцев.

VIII всероссийская выставка-форум "Вместе - ради детей! Вместе с семьёй!" официально открыта. Сегодня в Ледовом дворце областного центра собрались свыше 700 лучших специалистов из 62 регионов России, чтобы поделиться опытом в сфере помощи детству. Организаторы этого масштабного мероприятия московский Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и правительство Мурманской области.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы хотели бы, чтобы как можно меньше детей находились в специализированных учреждениях, но жизнь так складывается, что иногда детям помощь оказать можно, нужно, она нужна своевременно. Надо, чтобы как можно больше детей об этом знали. Этот форум, в том числе, нацелен на то, чтобы дать можно больше информации семьям наших северян. И получить тот лучший опыт, который есть сегодня в регионах".

Педагоги, психологи, медики, социальные работники, представители правоохранительных органов. Трёхдневная деловая программа включает в себя более ста мероприятий. Пленарные и экспертные сессии, мастер-классы, тренинги, семинары, круглые столы. Для семей будет работать психологическая служба, анимационная студия, арт-терапевтическая мастерская. Как уверяют организаторы, каждый, кто посетит выставку-форум, пополнит свою копилку опыта бесценными знаниями.

Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. (г. Москва) Марина Гордеева: "Профессионально люди понимают: А - или идут в правильном направлении, Б - мы не последние в этой работе, С - понимаем, что это мы у себя тоже можем сделать, может быть, применив какие-то другие подходы".