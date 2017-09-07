Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
07.09.2017 13:50

В Мурманске состоялась пресс-конференция, посвященная стартующему 9 сентября международному спортивно-культурному фестивалю "Гольфстрим"

Светлана Деменева.

9 сентября в Мурманске пройдет международный спортивно - культурный праздник "Гольфстрим". Предполагается, что в этом году его гостями и участниками станут больше десяти тысяч человек. Еще идет регистрация спортсменов, которые захотят бежать через Кольский мост. Организаторы надеются, что рекорд времени прошлых лет будет побит. Победитель получит сто тысяч рублей - а все участники - традиционные футболки. В целом программа праздника традиционная. Из звездных гостей - Юлия Михальчик - а с показательными выступлениями - морские пехотинцы Северного флота.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Что нового в нашей программе - это показательные выступления наших автомобилистов, которые занимаются автокроссом. Я думаю, что это получится очень зрелищное мероприятие - они только с "Арктк Трофи" вернулись. Вот теперь показательные выступления по автокроссу".
Откроет праздник заплыв под Кольским мостом. Он начнется раньше обычного, в 9 утра, поскольку нужна "большая вода". В соревнованиях пловцов ожидается большая конкуренция. Уже заявились несколько именитых спортсменов, среди которых и Рэм Баркай. Он возглавляет международную ассоциацию ледяного плавания. Накануне он прилетел из Кейптауна, но пока не приступил к тренировкам.
Президент Международной ассоциации ледяного плавания Рэм Баркай: "Заплыв в Кольском заливе является сложным. Но не таким сложным как плавание в ледовых условиях. Потому, что температуры воды будет 8 градусов, а не ноль. И поскольку сильное течение - тут большое внимание нужно уделять технической стороне".



← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.34
Евро = 68.42
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.