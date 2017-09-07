«Вместе – ради детей! Вместе с семьей!»: на социальную поддержку семей из бюджета Мурманской области ежегодно выделяется более 1,6 млрд рублей

Сегодня в Мурманске состоялось официальное открытие VIII всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с семьей!» Это авторитетная федеральная диалоговая площадка, объединяющая профессионалов сферы поддержки семьи и детства. Она ежегодно проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на лучших региональных площадках при содействии органов власти субъектов Российской Федерации. В этом году первой из регионов Северо-Западного федерального округа форум принимает Мурманская область.



Основной ареной мероприятий стал Ледовый дворец, где разместилась экспо-зона с интерактивными стендами участников выставки-форума. Всего VIII всероссийская выставка-форум собрала около 700 человек из 63 регионов страны.



В рамках деловой программы выставки-форума состоится серия тематических «круглых столов» и интерактивных презентаций, заседания клубов профессионального мастерства. Чтобы оценить прикладное значение представленных социальных инноваций, в мероприятиях выставки-форума самое активное участие смогут принять представители родительского сообщества. Юные и взрослые мурманчане смогут поучаствовать в мастер-классах и тренингах по выстраиванию детско-родительских отношений и преодолению конфликтов. Для пап и мам с детьми будут работать консультационная психологическая служба, анимационная студия, арт-терапевтическая мастерская и многое другое.



Участников, организаторов и гостей выставки-форума приветствовали губернатор Мурманской области Марина Ковтун, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева, сенатор Татьяна Кусайко и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.



Глава региона Марина Ковтун выразила надежду, что форум позволит специалистам обменяться полезным опытом и приобрести новые знания и навыки – ради профессионального роста, ради пользы для региона и страны, ради наших детей.



Марина Ковтун рассказала, что в Мурманской области действуют 13 учреждений для детей и семей, оказавшихся в трудной ситуации. Разработан целый ряд мер по оказанию помощи семьям, реализуется более 40 программ для проблемных семей с детьми, в том числе по повышению родительской компетентности и профилактике внутрисемейных конфликтов. В результате, по данным на этот год, более половины детей возвращаются в кровные семьи. 11% попадают в приёмные семьи, под опеку, попечительство или усыновление – то есть тоже в семью. И только 6,5% – в детские дома. Действуют меры поддержки замещающих семей, в том числе финансовые. Так, на оздоровление приёмных детей семьи получают ежегодно более 14,5 тыс. рублей на каждого ребёнка. В целом на социальную поддержку семей из бюджета Мурманской области ежегодно выделяется более 1,6 млрд рублей.





/ Управление по взаимодействию со СМИ /





