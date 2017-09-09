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09.09.2017 09:00

Программа проведения мероприятий в рамках фестиваля «Гольфстрим»

9 сентября:

12.20 – 12.35 – Церемония открытия фестиваля «Гольфстрим» (эстакада моста на левом берегу Кольского залива);
09.00 – 10.00 – Заплыв через Кольский залив;
13.00 – 13.40  – Массовый легкоатлетический пробег (мост через Кольский залив).

Спортивные мероприятия фестиваля:

10.00 – 13.00 – Соревнования по велоспорту (эстакада моста на левом берегу Кольского залива);
11.00 – 12.30 – Соревнования на каяках (Кольский залив);
10.00 – 16.00 – Соревнования по петанку (площадка под мостом через Кольский залив);
10.00 – 16.00 – Соревнования по мини-футболу на песке (площадка под мостом через Кольский залив);
10.00 – 16.00 – Соревнования по пляжному волейболу (площадка под мостом через Кольский залив);
10.00 – 16.00 – Соревнования по регби (площадка под мостом через Кольский залив);
12.35 – 12.50 – Парад авто-мототехники  (мост через Кольский залив);
12.40 – 12.55 – Соревнования по роллер спорту (мост через Кольский залив);
13.30 – 15.00 – Соревнования по автомобильному кроссу (площадка под мостом через Кольский залив);
14.00 – 15.00 – Военно-патриотическая акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах – твой выбор». Показ современной техники и вооружения.
14.30 – Показательные выступления морской пехоты (площадка под мостом через Кольский залив);
11.00 – 16.00 – Соревнования по велоспорту (эстакада на левом берегу мостового перехода через Кольский залив);
12.00 – 16.00 – Соревнования по «парковым» шахматам  (площадка под мостом через Кольской залив);
12.35 – 12.45 – Заезд на беговелах (мост через Кольский залив);
12.50 – 13.00 – Заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья (мост через Кольский залив);
11.00 – 16.00 – Полоса препятствий «Crazy миля – 2» (площадка под мостом через Кольский залив);

Награждение спортсменов и культурная программа (сцена под мостом через Кольский залив):

13.30 – 14.30 – Награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (заплыв, каяки, легкоатлетический пробег, роллер спорт);
16.00 – 17.00 – Награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (остальные виды спорта);
16.00 – 18.00 – Музыкально-культурный блок (с перерывом на награждение);
16.30 – Выступление Юлии Михальчик.

Для участников и гостей фестиваля стоянка для автотранспорта в этот раз будет организована вдоль прибрежной автодороги. Самый удобный вариант добраться на фестиваль — на специально организованных автобусах, которые будут курсировать от Дворца спорта с улицы Челюскинцев, 1 до Кольского моста (время движения с 11.00 до 11.45).

Кроме того с 9.30 до 17.00 будет осуществляться автобусное движение от съезда на грунтовую дорогу (район авторынка) под Кольский мост и обратно.

Также к месту проведения фестиваля можно добраться городским транспортом: автобусом № 19 до остановки «Почта», автобусом № 18 до конечной (улица Баумана), троллейбусом № 4 до остановки «улица Бочкова», затем пешком до Кольского моста.



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