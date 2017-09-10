10 сентября – День танкиста

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем танкиста!



Вот уже более 70 лет мы отмечаем этот праздник, учрежденный в память о героических подвигах танкистов в Великой Отечественной войне и выдающихся заслугах отечественного танкостроения.

Танковые войска всегда входили в элиту Вооруженных Сил России. На вашем счету – стремительные операции и блестящие победы. Они стали символом несокрушимой мощи отечественной армии, силы русского оружия и крепости духа воинов-победителей.

Законную гордость вызывает отечественное танкостроение, неизменно находящееся на пике танковой конструкторской мысли. Модели грозных боевых машин, созданные в нашей стране, от легендарных тридцатьчетверок и ИСов до прорывной «Арматы», вот уже много лет поражают и восхищают весь мир.

Дорогие друзья! Высокий профессионализм, мужество и отвага всегда отличали офицеров и солдат бронетанковых войск. Спасибо вам за ваш нелегкий ратный труд, за ваш весомый вклад в защиту Родины. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в боевой подготовке, мира и добра вашим семьям!





Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор

по Мурманской области Алексей Маяков