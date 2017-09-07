Для учеников школы Заполярного сотрудники отдела вневедомственной охраны провели «Урок безопасности»

5 сентября 2017 года сотрудники Отдела вневедомственной охраны по Печенгскому району провели «Урок безопасности» для первых классов средней общеобразовательной школы № 9 г. Заполярного.Ребятам объяснили общие основы безопасности поведения на улице и дома(без родителей), рассказали, что делать, если к ним обращаются незнакомые люди.

Становясь школьниками, дети получают больше самостоятельности, а значит, должны знать, как можно избежать опасных ситуаций дома, на улице и в школе. Первоклассники с удовольствием отвечали на вопросы сотрудников Росгвардии, делились своими знаниями на данную тему. В завершении встречи ребят поздравили с началом учебного года и пожелали успехов в учебе.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/











