Традиционный праздник, в честь улицы Комсомольской пройдет в Североморске

9 сентября на Комсомольской будет весело и шумно - с городским размахом здесь пройдет праздник в ее честь.

Напомним, что традицию праздновать День улицы Комсомольской возродили в 2014 году.

Народное гулянье начнется в 14.00.



В программе: театрализованный концерт "Осень в нашем городе" с участием творческих коллективов Центра досуга молодёжи; интерактивные игры; флешмоб "Город дружных соседей"; детские атракционы; мастер-классы по изготовлению осенних сувениров; фотозона "Краски осени"; торговая ярмарка.



/ОМСУ муниципального образования ЗАТО г.Североморск/