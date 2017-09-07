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07.09.2017 14:15

Любителей футбола Кандалакши приглашают к участию в турнире «Кожаный мяч – 2017»

С 13 по 15 сентября 2017 года на стадионе «Локомотив» будет проводиться турнир по футболу среди дворовых команд и подростковых клубов «Кожаный мяч – 2017».
МБУ «Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония» приглашает подростков в возрасте от 10 до 17 лет включительно принять участие в турнире. Состав команды: 11 человек (в поле 7 игроков и вратарь).
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и медалями. В каждой группе определяются сильнейшие игроки.
Заявки на участие в турнире принимаются до 12 сентября до 16:00 час. В МБУ «ЦССРМ «Гармония» (Даилова,25) или по эл. почте center-garmoniya@yandex.ru.

/Администрация муниципального образования городское поселение Кандалакша/
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