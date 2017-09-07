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07.09.2017 15:00

«Музыка земли». На Всероссийском фестивале-конкурсе Мурманскую область представляет исполнительница саамских песен Марина Гринчук

В июне в Москве прошла торжественная церемония открытия Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка земли». Идея фестиваля - объединить академическую и этническую музыку.

В рамках открытия фестиваля был дан старт открытому интернет-отбору, который продлится до 1 октября 2017 года. В нем принимают участие конкурсанты со всей страны. Мурманскую область представляет Марина Гринчук, исполнительница саамских песен, традиционного саамского пения и мастер саамского рукоделия из села Ловозеро.

Участник, набравший наибольшее количество голосов, войдет в состав финалистов конкурса. Поддержать землячку можно, проголосовав за нее на официальном сайте Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка земли».

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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