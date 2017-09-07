В заполярной столице начали работу мобильные прививочные кабинеты

С целью проведения вакцинации взрослого населения против сезонного гриппа в Мурманске начали работу мобильные прививочные кабинеты, где любой желающий житель региона может сделать прививку против сезонного гриппа.

Для удобства населения мобильные прививочные кабинеты будут располагаться вблизи наиболее посещаемых общественных мест. Специализированные автомобили расположены около конгресс-отеля «Меридиан» (пл. Пять Углов) и на площади гипермаркета «О'Кей».

С 6 по 16 сентября выездные бригады Мурманской городской поликлиники №1 будут проводить вакцинацию населения по следующему графику: в будни у гипермаркета «О'Кей» (пр. Ленина, 34) с 9 до 19 часов, у конгресс-отеля «Меридиан» (ул. Воровского, 5/23) с 14 до 19 часов; в субботу на обеих точках с 14 до 19 часов.

При себе необходимо иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.



/Министерство здравоохранения Мурманской области/