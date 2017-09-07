Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Мончегорске

7 сентября 2017 года в 04:24 мин. на пульт дежурной службы "01" поступила информация о возгорании нескольких автомобилей по адресу: г. Мончегорск, улица Лесная, во дворе дома №12. В результате пожара у двух автомобилей огнем повреждены: передняя часть, навесное оборудование в подкапотном пространстве, остекление, передняя часть салона. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (9 чел. личного состава, 2 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»



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