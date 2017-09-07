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07.09.2017 13:45

Продолжается прием заявок на участие в региональном конкурсе социальной рекламы «В фокусе жизнь»

С 1 августа по 31 октября 2017 года УМВД России по Мурманской области и Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводят региональный конкурс социальной рекламы по профилактике негативных явлений среди молодежи Мурманской области «В фокусе – жизнь».

Конкурс направлен на профилактику негативных явлений среди молодежи Мурманской области и совершенствование профилактической работы, проводится в целях поддержки молодежных социальных инициатив в сфере профилактики и популяризации здорового образа жизни среди молодежи Мурманской области.

В Конкурсе могут принять участие студенты образовательных организаций высшего профессионального образования и образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, а также представители студенческих и общественных организаций в возрасте от 14 до 30 лет.

Конкурс проводится в заочной форме, подведение итогов состоится в ноябре 2017 года. Лучшие работы, поступившие на конкурс и занявшие призовые места, будут демонстрироваться на областном фестивале социальной рекламы, который состоится в декабре текущего года в областном центре.

Номинации конкурса «В фокусе жизнь»:

    видеоролики социальной направленности (в том числе анимационные фильмы);
    проект социального плаката/рисунка;
    социальная фотография;
    социальный слоган;
    аудиоролики социальной направленности.

Заявки принимаются по электронной почте mvd51@mvd.gov.ru с пометкой «Конкурс» (отдел информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области).

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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