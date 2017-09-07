В Кольском районе стартовал Праздник спорта и таланта

В целях пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей, привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также организации полезной занятости детей и подростков во внеурочное время в период с 2 по 10 сентября 2017 года в образовательных учреждениях Кольского района в рамках Всероссийского Дня здоровья проходит традиционный районный Праздник спорта и таланта.



Образовательными учреждениями Кольского района запланировано проведение спортивных соревнований, турниров, показательных выступлений юных спортсменов, спортивных игр, товарищеских встреч по различным видам спорта, мастер-классов, туристических слетов.



/Управление образования администрации Кольского района/