В Мурманске полицейскими по горячим следам раскрыта кража огнестрельного оружия

В дежурную часть отдела полиции № 2 обратился 50-летний житель областного центра с заявлением о хищении гладкоствольного охотничьего ружья «Сайга 410» из его квартиры по улице Лобова.

Заявитель рассказал, что вместе с его знакомой он находился в гостях у малознакомых людей в квартире по улице Подстаницкого, компания распивала спиртные напитки. Позже заявитель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, попросил малознакомых молодых людей вызвать такси и проводить его до дома. Вчетвером компания направилась в квартиру потерпевшего. Знакомая заявителя решила пойти спать, а мужчины продолжили беседовать. Спустя некоторое время двое молодых людей покинули квартиру заявителя. Проснувшись утром, потерпевший обнаружил пропажу ружья.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибыв на место происшествия, выяснили, оружие в момент хищения находилось на диване, а не в специально оборудованном сейфе. Был проведен осмотр квартиры потерпевшего, сняты опечатки пальцев и другие следы, оставленные на месте кражи.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России городу Мурманску установили двух подозреваемых в хищении и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Один из задержанных признался в содеянном.

Ранее судимый молодой человек 1998 года рождения рассказал полицейским, что находясь в квартире заявителя, он обратил внимание на ружье, которое лежало на диване. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он спрятал ружье за пазуху и покинул квартиру заявителя вместе со своим другом. Из похищенного ружья он планировал пострелять в лесу по банкам.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый помещен под стражу.

В отношении владельца оружия, не принявшего должных мер к обеспечению его сохранности, составлен административный протокол по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему…». Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.



/УМВД России по городу Мурманску/



