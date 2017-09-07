В Мурманской области продолжается обучение по программе подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов

В Мурманском арктическом государственном университете продолжается обучение по программе подготовки волонтёров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в октябре этого года в Сочи.

40 кандидатов в волонтеры фестиваля участвовали в ориентационно-компетентностном тренинге, который проходил в университете в течение двух дней. Программа подготовки, которая реализуется Ассоциацией волонтёрских центров России, направлена на развитие определенных навыков и компетенций. Проводит обучение тренер Ассоциации волонтерских центров Ольга Лобанова.

Обучение проходит в неформальном режиме – волонтеры работают как в командах и группах, так и индивидуально, развивая такие необходимые качества и компетенции для #ВолонтеровМира, как межкультурность, умение справляться с конфликтами, ответственность и организованность, а также гостеприимство. Каждая из этих компетенций, по словам тренера, должна быть неотъемлемым качеством волонтеров фестиваля, на котором будет представлено около 180 стран.

Основная цель обучения – подготовить волонтеров для работы на международном мероприятии, сформировать у команды навыки эффективной межкультурной коммуникации и развить ключевые компетенции для успешного выполнения функциональных задач. По словам руководителя тренерской команды Анны Фельдман, программа составлена так, чтобы каждый волонтер увидел для себя возможность личного ценностного развития.

Напомним, что помогать в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет волонтёрский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5000 человек в возрасте от 18 лет из России и зарубежных стран. Координацию направления волонтеров Мурманской области на фестиваль осуществляет Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /