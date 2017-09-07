Седьмые "Лесные паралимпийские игры" пройдут в Североморске

Оксана Войтенко.

В ЗАТО г. Североморск состоится городской проект "Лесные паралимпийские игры" среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Цель соревнований - развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья, активизации деятельности общественных организаций, проводящих работу по реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками соревнований выступят североморские общественные организации.

В программу включены: общее построение, открытие соревнований, подъем флагов; торжественное награждение всех участников.



Мероприятие пройдет 10 сентября в ЗАТО г. Североморск на озере Домашнее, начало в 12:00.





