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07.09.2017 12:30

Региональное минсоцразвития направило в адрес подведомственных учреждений средства на социальное обеспечение и иные выплаты населению Мурманской области

Министерство социального развития Мурманской области направило в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения средства в сумме более 4,5 млн руб. на социальное обеспечение и иные выплаты населению Мурманской области.
В том числе:

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала

640 761,15

Выплата единовременного пособия при поступлении ребенка

в 1 класс

118 610,00

Ежегодная единовременная денежная выплата

к Дню Мурманской области (28 мая) ветеранам труда Мурманской области

51 192,46

Выплата социального пособия на погребение

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

324 398,02

Выплата единовременного пособия при переезде

на постоянное место жительства за пределы

Мурманской области ветеранам труда Мурманской области

229 018,39

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки

которым относится к ведению субъектов Российской Федерации

25 917,29

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг

1 541 286,45

Расходы на выплату адресной государственной социальной помощи

280 000,00

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

67 897,26

Оплата 50% стоимости проезда к месту отдыха и обратно

в пределах территории Российской Федерации (один раз в два года)

ветеранам труда Мурманской области

1 275 073,44

Оказание материальной помощи пенсионерам,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации

100 000,00

Оказание материальной помощи инвалидам, семьям,

имеющим инвалидов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

100 000,00

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