Региональное минсоцразвития направило в адрес подведомственных учреждений средства на социальное обеспечение и иные выплаты населению Мурманской области

Министерство социального развития Мурманской области направило в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения средства в сумме более 4,5 млн руб. на социальное обеспечение и иные выплаты населению Мурманской области.
В том числе:
|
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала
|
640 761,15
|
Выплата единовременного пособия при поступлении ребенка
в 1 класс
|
118 610,00
|
Ежегодная единовременная денежная выплата
к Дню Мурманской области (28 мая) ветеранам труда Мурманской области
|
51 192,46
|
Выплата социального пособия на погребение
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
|
324 398,02
|
Выплата единовременного пособия при переезде
на постоянное место жительства за пределы
Мурманской области ветеранам труда Мурманской области
|
229 018,39
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которым относится к ведению субъектов Российской Федерации
|
25 917,29
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
|
1 541 286,45
|
Расходы на выплату адресной государственной социальной помощи
|
280 000,00
|
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
|
67 897,26
|
Оплата 50% стоимости проезда к месту отдыха и обратно
в пределах территории Российской Федерации (один раз в два года)
ветеранам труда Мурманской области
|
1 275 073,44
|
Оказание материальной помощи пенсионерам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
|
100 000,00
|
Оказание материальной помощи инвалидам, семьям,
имеющим инвалидов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
|
100 000,00