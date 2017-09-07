Региональное минсоцразвития направило в адрес подведомственных учреждений средства на социальное обеспечение и иные выплаты населению Мурманской области

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

на постоянное место жительства за пределы

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

Оплата 50% стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации (один раз в два года) ветеранам труда Мурманской области