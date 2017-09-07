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07.09.2017 12:15

На улицах Мурманска временно ограничат движение автотранспорта

В связи с проведением фестиваля "Гольфстрим" будет освобождена от транспорта:
– площадь перед домом №1 по улице Челюскинцев с 00 до 13 часов 9 сентября.
Будет перекрыто движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:
– по улице Прибрежной, от улицы Достоевского до улицы Баумана с 00 до 20 часов 9 сентября;
– на левобережной транспортной развязке моста через Кольский залив со стороны федеральной автодороги Р 21 «Кола» (место старта пробега) с 00 до 20 часов 9 сентября;
– по мостовому переходу через Кольский залив с 00 до 20 часов 9 сентября;
– по грунтовой дороге, от съезда с улицы Подгорной (в районе автомобильного рынка) до организованного места стоянки у мостового перехода через Кольский залив, с 6 до 20 часов 10 сентября. Также на этом участке будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта с 6 до 20 часов 9 сентября.


/Администрация города Мурманска/
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