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07.09.2017 10:03

Группировка противолодочных кораблей Северного флота провела учение в Белом море

Корабельная противолодочная ударная группа кораблей Беломорской военно-морской базы завершила в Белом море  выполнение  задач  тактического учения по предупреждению действий условных судов-нарушителей.
В ходе учения экипажи малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» отработали задачи по обнаружению, преследованию и принуждению к остановке условного судна-нарушителя, не отвечающего на запросы в открытых радиосетях.
Роль условного судна-нарушителя выполнял большой гидрографический катер БГК-2154. В ходе учения на его борт была осуществлена высадка досмотровых групп, доставленных в район проведения учения на малых противолодочных кораблях.
Помимо участия в учении по предупреждению действий судов-нарушителей,  экипажи малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар»  также отработали задачи по попутному поиску подводных лодок и по организации противовоздушной обороны корабельной группы.
Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630.


/Пресс-служба Северного флота/
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