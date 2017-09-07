На форуме «Вместе – ради детей!» состоится интерактивная презентация детского телефона доверия

8 сентября в рамках деловой программы VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» состоится интерактивная презентация и дискуссия «10 главных вопросов о телефоне доверия». Ее организаторами выступают Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва), и Министерство социального развития Мурманской области.



Презентация посвящена детскому телефону доверия с единым Общероссийским номером 8-800-2000-122 и новой серии социальной рекламы – сериалу «10 главных вопросов о телефоне доверия».



В мероприятии примут участие специалисты, работающие в сфере защиты прав детей, а также сами дети и их родители.



Начало презентации 8 сентября в 10.00 (г. Мурманск, пр. Ленина, 82, деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Москва»).





/ Министерство социального развития Мурманской области /



