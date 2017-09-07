Маршрут для маленьких пешеходов. На улицы Мурманска выехал "Безопасный троллейбус"

Алексей Котович.

"Безопасный троллейбус" отправился в рейс по улицам заполярной столицы. Маршрут "тройки" - от кольца на Гаджиево до Больничного городка - стандартный, а вот пассажиры - особенные.Для четвероклассников школы №45 областного центра это отличная возможность с одной стороны узнать о памятниках истории и архитектуры родного города, с другой - вспомнить о наиболее опасных и сложных для пешеходов участках.

Заведующая краеведческим отделом областной детско-юношеской библиотеки Людмила Коновалова: "Мы детям будем рассказывать о достопримечательностях города Мурманска, которые будут по маршруту следования проходить. Дальше - знакомить со знаками дорожного движения, загадывать загадки, и викторины".

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МВД России по г. Мурманску Инна Башмакова: "Наша задача - напомнить в очередной раз детям о безопасном поведении на дороге, о правилах дорожного движения. Мы будем повторять знаки, которые нам встречаются по пути следования, разгадывать загадки, на вопросы будем отвечать - вопросы будут каверзные, шуточные, различные".

Для школьников по всему маршруту следования библиотекари и инспектор ГИБДД организовали познавательные игры и викторину, связанные с транспортом. По окончании путешествия дети получили в подарок светоотражатели для безопасного передвижения по городу в темное время суток.





