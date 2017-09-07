Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
07.09.2017 12:00

В Мурманской области работает телефон доверия для детей, подростков и их родителей

Кольское Заполярье принимает 8-ю Всероссийскую выставку-форум «Вместе – ради детей!» Ее организаторы — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и правительство области. В мероприятии участвуют 600 делегатов из 56-ти регионов России. Говоря о практической пользе работы фонда, можно отметить создание единого общероссийского детского телефона доверия, куда может обратиться ребенок из любого уголка России и получить квалифицированную помощь в трудной жизненной ситуации.   
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей работает в Мурманской области уже седьмой год. По федеральному бесплатному номеру 8 800 2000 122 можно получить экспресс-консультацию  психолога. Обеспечивают работу телефонной линии в нашем регионе специалисты Центра социальной помощи семье и детям.
О том какую помощь получают  дети и их родители и в каких ситуациях, а также об основных принципах работы службы нашему корреспонденту Алене Ермоленко рассказали консультанты телефона доверия Светлана Чибота и Светлана Белова.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.34
Евро = 68.42
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.