В Мурманской области работает телефон доверия для детей, подростков и их родителей

Кольское Заполярье принимает 8-ю Всероссийскую выставку-форум «Вместе – ради детей!» Ее организаторы — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и правительство области. В мероприятии участвуют 600 делегатов из 56-ти регионов России. Говоря о практической пользе работы фонда, можно отметить создание единого общероссийского детского телефона доверия, куда может обратиться ребенок из любого уголка России и получить квалифицированную помощь в трудной жизненной ситуации.

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей работает в Мурманской области уже седьмой год. По федеральному бесплатному номеру 8 800 2000 122 можно получить экспресс-консультацию психолога. Обеспечивают работу телефонной линии в нашем регионе специалисты Центра социальной помощи семье и детям.

О том какую помощь получают дети и их родители и в каких ситуациях, а также об основных принципах работы службы нашему корреспонденту Алене Ермоленко рассказали консультанты телефона доверия Светлана Чибота и Светлана Белова.









