Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

По данным следствия, в 2016 году в нарушение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», в одном из зданий города Оленегорска с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» незаконно организовано проведение азартных игр.

По уголовному делу создана следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к организации проведения азартных игр. Расследование уголовного дела продолжается.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/