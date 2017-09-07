Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
07.09.2017 11:45

Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).
По данным следствия, в 2016 году в нарушение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», в одном из зданий города Оленегорска с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» незаконно организовано проведение азартных игр.
По уголовному делу создана следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к организации проведения азартных игр.  Расследование уголовного дела продолжается.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.34
Евро = 68.42
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.