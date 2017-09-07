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07.09.2017 09:20

Житель поселка Никель, обвиняемый в покушении на убийство своего знакомого, предстанет перед судом

Следственным отделом по городу Заполярный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя поселка Никель Мурманской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Как было установлено в ходе следствия, обвиняемый, находясь 24 марта 2017 года по месту жительства в одной из квартир поселка Никель, после совместного распития со своим знакомым спиртных напитков, на почве внезапно возникшей личной неприязни, с целью убийства, нанес ему не менее пяти ударов ножом в туловище, причинив последнему тяжкий вред здоровью.

Однако довести свой умысел, направленный на убийство мужчины, обвиняемый не смог, поскольку в момент нанесения потерпевшему ударов клинок ножа сломался, оставшись в теле потерпевшего. Смерть пострадавшего не наступила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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