В МАГУ пройдет выставка к Дню графического дизайна

11 сентября в 16.00 в арт-галерее «Отпечаток» по адресу: Ленина, 57, первый этаж состоится открытие выставки творческих работ студентов факультета Искусств и сервиса МАГУ и профессионалов в области графического дизайна «Без тенденций». Выставка посвящена Дню графического дизайна. В программе мероприятия: встреча студентов с профессионалами графического дизайна и награждение участников.

На открытии выставки также состоится презентация стратегического проекта «Креативный город – территория развития» программы развития Мурманского арктического государственного университета как регионального опорного вуза. Посещение выставки открыто для всех желающих!





/Пресс-служба МАГУ/