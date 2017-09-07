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07.09.2017 11:15

В Мурманске полицейскими раскрыта серия угонов автомобилей

В июне текущего года в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску поступили заявления от жителей Октябрьского округа об угоне принадлежащих им транспортных средств. С интервалом в несколько дней неизвестными лицами были угнаны три автомобиля марки «ВАЗ», при этом после незаконной поездки был найден только один автомобиль.

По фактам в отношении неустановленных лиц дознавателем октябрьского отдела полиции были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Раскрытие преступления осложнялось тем, что отечественные автомобили находились на неохраняемых стоянках, отсутствовали свидетели, а также видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые могли помочь в установлении личности преступника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 1 УМВД России по г. Мурманску установили, что все угоны совершил ранее судимый за аналогичные преступления 17-летний мурманчанин. Подозреваемый был установлен и опрошен.

Молодой человек признался в совершении преступлений и пояснил, что угонял отечественные автомобили, так как их легче всего было вскрыть и завести. Хищение он совершал для того, чтобы покататься. Два автомобиля после угонов были им разукомплектованы и проданы на запчасти, третий автомобиль он бросил на обочине после незаконной поездки.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские проверяют причастность молодого человека к совершению аналогичных преступлений.


/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/

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