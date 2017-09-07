Региональный комитет по физической культуре и спорту предоставил субсидии в адрес подведомственных учреждений

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области предоставил субсидии в адрес подведомственных учреждений на реализацию социально значимых обязательств в сумме 1899300 руб.



- ГАУМО «Центр спортивной подготовки» получил адресную поддержку в сумме 1580000 рублей

- Кировская СШОР по горнолыжному спорту – субсидию на компенсацию проезда специалистов в отпуск в сумме 75000 рублей

- МОСШОР по зимним видам спорта перечислена субсидия на выплату отпускных специалистам в суме 44300 рублей

- Мончегорской СШОР по горнолыжному спорту на те же цели – 200000 рублей.



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