Новости УФССП России по Мурманской области

На исполнении в отделе судебных приставов ЗАТО г. Североморск находится сводное исполнительное производство о взыскании с жительницы столицы Северного флота задолженности на общую сумму 1,2 миллиона рублей, из них взыскание налогов в бюджет РФ на сумму более 940 тысяч рублей.

Женщина от явки к судебному приставу-исполнителю неоднократно уклонялась, на повестки не реагировала. Пристав установил, что она сменила адрес проживания. В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве», судебный пристав вынес постановление об объявлении должника-гражданина в розыск.

В ходе разыскных мероприятий было установлено место пребывания гражданки и обеспечена ее явка на прием к судебному приставу. Должник приехала к приставу на собственном автомобиле, который незамедлительно был арестован.

Женщина просила судебного пристава о самостоятельной реализации арестованного имущества сообщив, что рыночная стоимость машины превышает 150 тысяч рублей. Пристав разъяснил ей положения ФЗ «Об исполнительном производстве», что самостоятельная реализация должником имущества, возможна, только если стоимость этого имущества не превышает 30 тысяч рублей.

Во избежание порчи, продажи арестованного имущества, судебным приставом было принято решение об изъятии арестованного имущества и помещении его на специализированную стоянку до проведения процедуры оценки и реализации.

В течение 3 дней женщина погасила 200 тысяч рублей задолженности, но частичная оплата не освободила ее от реализации имущества в счет погашения долгов.







/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/