"На безымянной высоте". В ЗАТО Александровск прозвучат мелодии военных лет

Традиционный фестиваль-конкурс "На безымянной высоте" в очередной раз соберет исполнителей военно-патриотических песен.

9 сентября в Гаджиево состоится XVII фестиваль-конкурс военно-патриотической песни "На безымянной высоте", посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 60-летию города подводников. Площадка фестиваля развернется на площади им. Л. А. Матушкина в Гаджиево.

Всего на суд жюри и зрителей будет представлено более 40 вокальных номеров.

Торжественная церемония открытия фестиваля начнется в 12.00 час. Конкурсные выступления участников стартуют в 13.30 час.



/ЗАТО Александровск/