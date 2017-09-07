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07.09.2017 10:00

Прокуратура Мончегорска в судебном порядке добивается признания информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ

В ходе проведенных прокуратурой г. Мончегорска проверочных мероприятий при осуществлении мониторинга ресурсов сети Интернет выявлены Интернет-сайты, на которых размещена информация, запрещенная к распространению на территории Российской Федерации.

Установлено, что на Интернет-сайтах размещена информация о продаже различных видов медицинских справок: больничных листов, справок формы № 086/у, справок формы № 095/у, справок в вуз, справок для ребенка, и других видов справок, оформление которых возможно без фактического обращения в медицинскую организацию и без прохождения медицинского осмотра.

В соответствии с положениями федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» передача информации посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии соблюдения установленных федеральными законами требований к распространению информации и охране объектов интеллектуальной собственности и может быть ограничена в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.

По результатам проверки прокурором города в Мончегорский городской суд направлено 2 заявления с требованием о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет и размещенной на Интернет-сайтах, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Рассмотрение заявлений находится на контроле в прокуратуре города.

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