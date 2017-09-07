Прокуратура Мончегорска в судебном порядке добивается признания информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ

В ходе проведенных прокуратурой г. Мончегорска проверочных мероприятий при осуществлении мониторинга ресурсов сети Интернет выявлены Интернет-сайты, на которых размещена информация, запрещенная к распространению на территории Российской Федерации.



Установлено, что на Интернет-сайтах размещена информация о продаже различных видов медицинских справок: больничных листов, справок формы № 086/у, справок формы № 095/у, справок в вуз, справок для ребенка, и других видов справок, оформление которых возможно без фактического обращения в медицинскую организацию и без прохождения медицинского осмотра.



В соответствии с положениями федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» передача информации посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии соблюдения установленных федеральными законами требований к распространению информации и охране объектов интеллектуальной собственности и может быть ограничена в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.



По результатам проверки прокурором города в Мончегорский городской суд направлено 2 заявления с требованием о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет и размещенной на Интернет-сайтах, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.



Рассмотрение заявлений находится на контроле в прокуратуре города.



/ Прокуратура Мурманской области /







