Плановые отключения в Мурманске на 7 сентября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 сентября.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.30 ул. Зои Космодемьянской, 22, 24

10.00 – 17.00 ул. Капитана Орликовой, 18

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 15.00 ул. Старостина, 93

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 23.00 ул. Аскольдовцев, 11, 15, 17, 19

ул. Чумбарова-Лучинского, 20, 22, 24

14.00 – 17.00 ул. Капитана Орликовой, 18

С 9.00 до окончания работ – ул. Приморская (п. Росляково), 7, 8 к2, 8 к3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Павлова, 2, 3

ул. Адмирала Лобова, 32, 34

ул. Папанина, 22

ул. Софьи Перовской, 8, 16



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

08.00 – 16.00 ул. Хлобыстова, 33

11.00 – 14.00 ул. Шевченко, 16а



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/



