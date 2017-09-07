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07.09.2017 09:30

Плановые отключения в Мурманске на 7 сентября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 сентября.
 
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.30 ул. Зои Космодемьянской, 22, 24
10.00 – 17.00 ул. Капитана Орликовой, 18
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 15.00 ул. Старостина, 93

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 23.00 ул. Аскольдовцев, 11, 15, 17, 19
ул. Чумбарова-Лучинского, 20, 22, 24
14.00 – 17.00 ул. Капитана Орликовой, 18
С 9.00 до окончания работ – ул. Приморская (п. Росляково), 7, 8 к2, 8 к3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
 
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Павлова, 2, 3
ул. Адмирала Лобова, 32, 34
ул. Папанина, 22
ул. Софьи Перовской, 8, 16

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
08.00 – 16.00 ул. Хлобыстова, 33
11.00 – 14.00 ул. Шевченко, 16а

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

/Администрация города Мурманска/
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