Морские пехотинцы Северного флота десантировались на Новой Земле

В губе Белушья острова Южный архипелага Новая Земля состоялся учебный бой за высадку морского десанта с большого десантного корабля «Георгий Победоносец». В учении было задействовано подразделение морской пехоты Северного флота на штатной технике.

Высадка десанта проводилось на необорудованное побережье способом «на упор». Десантный корабль вплотную подошёл к береговой черте и опустил аппарель, по которой на берег сошла техника и личный состав.

В ходе учения была отработана тактика действий морской пехоты по захвату берегового плацдарма. Боевые расчёты БДК «Георгий Победоносец» отработали огневую поддержку сил десанта, условно подавив корабельной артиллерией цели на берегу.

У морской пехоты, береговых войск Северного флота наработан богатый опыт проведения морских десантных операций в условиях Крайнего Севера и Арктики. Ежегодно проводятся учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье удалённых островов Северного Ледовитого океана и арктического побережья материковой части России.

В середине августа и на прошлой неделе личным составом арктической бригады и морской пехоты Северного флота, а также подразделений ВДВ были успешно выполнены элементы морской десантной подготовки в ходе эпизодов межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта на Таймыре. Высадка и погрузка техники проходила в районе Дудинки на побережье реки Енисей.



/Пресс-служба Северного флота/