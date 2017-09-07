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07.09.2017 09:10

В Мурманске в областной филармонии начнет свою работу Культурно-выставочный центр - третий в стране филиал Русского музея

Елена Сивонен.

Завтра - долгожданное событие. В Мурманске на втором этаже здания областной филармонии начнет свою работу Культурно-выставочный центр - третий в стране филиал Русского музея. С 9 сентября - экспозиция "Красный". Ее уже смонтировали. Картины, доставленные в областной центр спецтехникой, на языке специалистов, первого варианта. 77 произведений искусства. Портрет, пейзаж, бытовой жанр. Везде есть красный цвет. У одних мастеров он олицетворяет красоту, у других - революцию.
Директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова: "Через эту экспозицию мы сможем говорить о развитии нашей страны, развитии русского изобразительного искусства, о революции, потому что эта картина - Гелия Коржева "Поднимающий знамя", она - самый настоящий символ. Это знамя революции, то есть, мы будем говорить об этом, и 4 ноября у нас пройдет олимпиада для школьников, базой для этой олимпиады будет эта выставка".
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